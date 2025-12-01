MAX
Katamaran Армия и Флот

Войска РХБЗ начали вооружать безэкипажными катерами

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали получать на вооружение безэкипажные катера.

Новые аппараты будут особо актуальны при форсировании рек, проведении десантных операций и защите морских баз. Их будут использовать для постановки дымовых завес и ведения радиационной, химической и биологической разведки, а также для нанесения ударов по противнику.

В подразделения войск РХБЗ начали поступать морские безэкипажные катера (БЭКи).

БЭКи позволяют проводить длительный круглосуточный мониторинг отдаленных районов.

Главное преимущество БЭКов — они могут действовать в зонах с высоким уровнем заражения, полностью исключая риск для личного состава. Также БЭКи повысят эффективность постановок дымовых завес — это тоже традиционная задача войск РХБЗ.

Источник: iz.ru

