1. В Восточно-Казахстанской области продолжается обновление парка специализированной техники для спасательных служб. Акимат региона передал спасателям современный катер «VOYAGER 850 Cabin» с двигателем общей мощностью 400 л.с.

Судно предназначено для патрулирования водных ресурсов, которые занимают более 40% территории области, а также для проведения спасательных операций на воде.

Катер построен на заводе Vboats (Самарская область)

Современное судно позволит эффективно проводить спасательные работы, а также осуществлять контроль и мониторинг на водных объектах.

Характеристики

Толщина днища/бортов, мм 5/4 Длина габаритная, м 9,03 Длина наибольшая, м 8,34 Ширина габаритная, м 2,53 Ширина наибольшая, м 2,42 Осадка макс. (без учета мотора) 0,38 Высота габаритная, снаряжённая 3,07 Высота транспортировочная (со снятой мачтой) 2,51 Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте) 2,69 Угол килеватости на транце, ° 19 Высота транца, м 0,635 Мощность двигателя макс., л. с. 450 Вес, кг 2320 Грузоподъемность, кг 1500 Пассажировместимость, чел. 8 Стационарный топливный бак 460 л Тип устанавливаемого двигателя Подвесной

2. Жетысуские спасатели получили два современных катера Rib 550 для работы на воде.

Новое оборудование значительно повысит эффективность работы спасателей и уровень безопасности на водных объектах региона.

Катера оснащены мощными двигателями, которые позволяют развивать высокую скорость и быстро достигать места происшествия.

Наличие навигационных систем обеспечивает точное маневрирование и безопасное передвижение в любых условиях, а современные средства связи дают возможность поддерживать постоянный контакт с оперативным штабом и другими спецслужбами.

По информации ДЧС Жетісу, новая техника будет активно использоваться при патрулировании водоёмов, проведении спасательных операций, поисковых мероприятий и профилактической работе с населением.

В ведомстве отмечают, что поступление катеров — важный шаг в повышении готовности спасательных подразделений к реагированию на водные чрезвычайные ситуации.

