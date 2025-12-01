1. В Восточно-Казахстанской области продолжается обновление парка специализированной техники для спасательных служб. Акимат региона передал спасателям современный катер «VOYAGER 850 Cabin» с двигателем общей мощностью 400 л.с.
Судно предназначено для патрулирования водных ресурсов, которые занимают более 40% территории области, а также для проведения спасательных операций на воде.
Катер построен на заводе Vboats (Самарская область)
Современное судно позволит эффективно проводить спасательные работы, а также осуществлять контроль и мониторинг на водных объектах.
Характеристики
|Толщина днища/бортов, мм
|5/4
|Длина габаритная, м
|9,03
|Длина наибольшая, м
|8,34
|Ширина габаритная, м
|2,53
|Ширина наибольшая, м
|2,42
|Осадка макс. (без учета мотора)
|0,38
|Высота габаритная, снаряжённая
|3,07
|Высота транспортировочная (со снятой мачтой)
|2,51
|Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте)
|2,69
|Угол килеватости на транце, °
|19
|Высота транца, м
|0,635
|Мощность двигателя макс., л. с.
|450
|Вес, кг
|2320
|Грузоподъемность, кг
|1500
|Пассажировместимость, чел.
|8
|Стационарный топливный бак
|460 л
|Тип устанавливаемого двигателя
|Подвесной
2. Жетысуские спасатели получили два современных катера Rib 550 для работы на воде.
Новое оборудование значительно повысит эффективность работы спасателей и уровень безопасности на водных объектах региона.
Катера оснащены мощными двигателями, которые позволяют развивать высокую скорость и быстро достигать места происшествия.
Наличие навигационных систем обеспечивает точное маневрирование и безопасное передвижение в любых условиях, а современные средства связи дают возможность поддерживать постоянный контакт с оперативным штабом и другими спецслужбами.
По информации ДЧС Жетісу, новая техника будет активно использоваться при патрулировании водоёмов, проведении спасательных операций, поисковых мероприятий и профилактической работе с населением.
В ведомстве отмечают, что поступление катеров — важный шаг в повышении готовности спасательных подразделений к реагированию на водные чрезвычайные ситуации.
