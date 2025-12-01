В начале ноября 2025 года на площадке Координационного центра правительства России была озвучена официальная информация о состоянии работ про трем программам новых пассажирских самолетов региональной авиации. Это 9-местный ЛМС-901 «Байкал», 19-местный российско-белорусский ЛМС-192 «Освей» и 44-местный ТВРС-44 «Ладога». Все машины создаются с использованием новых отечественных двигателей.

После того, как все неадекватные критики «Байкала» успокоились, а на Уральском заводе гражданской авиации в завершающемся году наконец-то начали выдавать в эфир больше информации о работе по самолету и двигателям семейства ВК-800 , выяснилось, что процесс движется в рабочем графике. Подана заявка для получения сертификата типа на самолет ЛМС-901 «Байкал» с отечественной винтомоторной группой собственной разработки. Специалисты завода определяют сертификационный базис машины в связи с импортозамещением силовой установки. Здесь используется ВК-800СМ мощностью 877 л.с. По словам директора по качеству и сертификации УЗГА Андрея Дорофеева, сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 запланирована на первый квартал 2026 года. Первый полет прототипа «Байкала» с ними должен состояться уже до конца 2025 года. В следующем году ожидается получение сертификата типа на машину. В общем, все могильщики проекта напрасно заходились в экстазе от весеннего вброса в СМИ , завод работает. Да, и про «мотор под крылом» было просто эпично . Ждем начало полетов самолета с российским мотором.

Двухмоторный ТВРС-44 «Ладога» — второй важный продукт УЗГА, который находится в производственной кооперации с рядом российских предприятий. До конца 2025 года на заводе обещают построить первый опытный образец, а его первый полет запланирован на середину 2026 года. На «Ладоге» используется своя модификация двигателя ТВ7-117СТ, который уже сертифицирован и летает на проходящих испытания более крупных самолетах — Ил-114-300. Модификация для ТВРС-44 носит обозначение ТВ7-117СТ-02. Заявка на сертификацию самолета «Ладога» находится в работе, замечания макетной комиссии устранены, сертификационный базис утвержден, представлена программа сертификационных испытаний. В 2026 году ожидается сертификация ТВ7-117СТ-02.

Наконец, третий проект — двухмоторный ЛМС-192 «Освей», более компактный, чем «Ладога». Его производство планируется совместно с белорусскими коллегами. На «Освее», также как и на «Байкале», будут использовать моторы семейства ВК-800 — ВК-800С1 со взлетной мощностью 877 л.с. ирежимом установленной максимальной продолжительной мощности при одном неработающем двигателе — в этом случае мощность составит 900 л.с. По этой машине работа началась позже, чем по двум вышеназванным, поэтому и сроки здесь более долгие. По состоянию на начало ноября 2025 года подана заявка на сертификацию самолета, пройдена макетная комиссия, устранены замечания и рассмотрены полученные рекомендации, на заводе готовится отчетная документация. Получение сертификата типа ВС для ЛМС-192 запланировано на 2029 год.

Резюмируем. Сразу три новых самолета в работе. Каждый по своему графику. Гражданская авиация это не «вжух» и полетели, а долгий и кропотливый труд от проекта до серийной машины. Специалисты работают, а не имеющие отношения к авиации «эксперты» успокаиваются и внимательно читают проверенные источники.