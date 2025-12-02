В Курганинске открыли обновленную поликлинику после капитального ремонта
В Курганинске состоялось значимое событие для местных жителей — после масштабного капитального ремонта свои двери для пациентов открыла городская поликлиника. Модернизация учреждения стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Работы затронули все ключевые элементы здания. В рамках ремонта была полностью заменена кровля и все инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и бесперебойную работу учреждения на долгие годы.
Внутри помещения преобразились: выполнена современная отделка, создающая светлую и уютную атмосферу. Преобразилась и прилегающая территория — проведено озеленение, что добавило комфорта, рассказали в Администрации Красноярского края.
