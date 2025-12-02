Труконф при поддержке «Открытой мобильной платформы» представил мобильное приложение для устройств с доверенной ОС «Аврора». Пользователи получат защищённый инструмент для корпоративного общения, который по функциям практически не уступает приложениям для ПК, ноутбуков и сторонних мобильных платформ.

Труконф для ОС «Аврора» — это российское приложение «всё в одном», которое включает в себя большой набор инструментов для совместной работы.

При подключении к корпоративной или бесплатной системе TrueConf Server, приложение охватывает все основные сценарии коммуникаций и взаимодействия внутри команды, превращая смартфон в полноценный рабочий хаб и альтернативу ПК. Всё находится под рукой: ВКС, мессенджер, корпоративная адресная книга, статусы доступности сотрудников и различные опции для удалённого взаимодействия. Помимо обмена сообщениями в групповых и личных чатах, а также возможности созваниваться с коллегами, создавать и участвовать в конференциях, пользователи могут вести тематические каналы, организовывать рабочие переписки в папки, опросы, а также отправлять изображения и файлы любого размера.

На текущий момент приложение проходит бета-тестирование и доступно представителям коммерческих и государственных организаций по запросу. В дальнейшем приложение будет размещено в магазине RuStore, где станет доступно широкому кругу пользователей защищённых мобильных устройств.

Запуск приложения Труконф — это значимый шаг в расширении экосистемы ОС «Аврора». ОМП активно инвестирует в ее развитие, в том числе решая сложные технические задачи, такие как портирование и адаптация актуальных версий Qt. Успешное завершение этого проекта не только добавляет в наш арсенал ведущее решение для ВКС и коммуникаций, но и создает ценный технический задел для всех разработчиков, упрощая создание и портирование новых приложений на базе Qt 5.15 и Qt 6.Никита Ксендзовведущий менеджер проектов «Открытой мобильной платформы»

В условиях, когда мы не можем полагаться на недоверенные ОС из-за их потенциальной нестабильности и ограничений, диктуемых их владельцами, для коммуникаций критична доступность. В связи с этим запуск полноценного приложения для «Авроры» — это логичный шаг развития экосистемы Труконф для обеспечения бесперебойных и защищённых коммуникаций.Дмитрий Одинцовдиректор по развитию Труконф

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делает ОС «Аврора» стратегическим выбором крупных государственных компаний и организаций, а также российского бизнеса. ОС «Аврора» формирует безопасную мобильную среду, обеспечивая доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.