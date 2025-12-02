В Москве состоялось открытие первого в городе специализированного пищевого технопарка «Рябиновая 44».

Производственный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров расположился в районе Очаково-Матвеевское и стал 50-м технопарком столицы.

Проект реализован в рамках масштабной инвестиционной программы, для реализации которой город предоставил инвестору участок площадью 0,9 гектара и льготы по программе стимулирования создания рабочих мест. В 2023 году технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта.

Ключевыми резидентами «Рябиновой 44» станут производства питания для школ и детских садов, обжарки кофе, пищевых добавок, а также готовых продуктов и блюд. Уже сейчас в технопарке разместились предприятия общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.

Всего на территории нового комплекса будет создано свыше 300 рабочих мест.

Открытие пищевого технопарка призвано дать новый импульс развитию пищевой отрасли Москвы и укрепить позиции города как центра передовых технологий и инноваций в сфере производства продуктов питания.