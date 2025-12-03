Компания «Современные транспортные технологии» завершила передачу двухсот тягачей «Валдай 45» для «Новоросметалла». Обновление автопарка предприятия состоялось при поддержке лизинговой компании «Техтранслизинг». Партия новых тягаче будет направлена для работы на маршрутах Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Приволжского федерального округа. Машины будут использоваться на магистральных грузоперевозках и усилят логистическую инфраструктуру «Новоросметалла».

«Валдай 45» сконструирован для дальних перевозок грузов в составе автопоезда массой до 45 тонн. Два топливных бака объемом 840 литров обеспечивают запас хода до 3000 км без дозаправки. Полная масса тягача составляет 18 тонн. Передняя ось имеет грузоподъемность 7 тонн, допустимая нагрузка на задний мост — 13 тонн. Высота седла — 1150 мм.

Пространство в кабине оптимально организовано для многодневных маршрутов: внутренняя высота 190 см, два спальных места, комфортабельное подрессоренное водительское кресло с большим количеством регулировок, климат-контроль, холодильник и большое количество мест для хранения личных вещей. Силовая установка включает дизельный двигатель мощностью 470 л.с. с крутящим моментом 2200 Н·м и 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач.

Тягач оснащен системой самодиагностики и рассчитан на эффективную эксплуатацию в дорожных и климатических условиях России. Материалы устойчивы к низким температурам и коррозии, а геометрия шасси обеспечивает устойчивость на скользких покрытиях и соответствие всем нормативам, установленным для дорог общего пользования. Поставка тягачей «Валдай 45» формирует крупнейшее обновление парка «Новоросметалла» и поддерживает развитие магистральных перевозок в ключевых регионах страны.

«Новоросметалл» — крупная группа компаний, в которую входят ломоперерабатывающие площадки, собственные автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия, а также современный мини-завод по выпуску металлопродукции. На заводе используется новое промышленное оборудование, позволяющее получать сталь высокого качества. Производственный цикл включает плавку металла, его очистку и подготовку, после чего сталь отливается в прочные заготовки. Они становятся основой для арматуры, строительных конструкций, элементов машин и оборудования.

«Передача такой партии — важный шаг в расширении наших партнерских проектов. Мы видим, как растет потребность промышленности в надежной технике российского производства для стабильных поставок сырья и готовой продукции. „Валдай 45“ эффективно решает сразу несколько задач: дает возможность работать на протяженных маршрутах, гарантирует экономичность эксплуатации и обеспечивает высокий комфорт водителю. Мы рады, что эти машины будут работать в ключевых регионах и усиливать логистику крупного промышленного игрока, который вкладывается в развитие собственного производственного комплекса», — отметил директор по продажам «СТТ» Максим Головнов.

