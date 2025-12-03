Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, российский производитель «Фабрика Казаро» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершила масштабный проект , выпустив комплект пищевого оборудования для производства творога общей мощностью переработки — 18 тонн молока. Цех уже скоро начнет свою работу в Красноярске.

Комплект включает в себя 6 творожных ванн закрытого типа по 3000 литров каждая, 3 установки подготовки воды с работой от пара, рабочие площадки для удобства обслуживания и безопасной работы персонала. Каждая ванна оснащена инновационной панельно-динамической рубашкой, обеспечивающей емкостную пастеризацию и точное поддержание температуры при ферментации, сквашивании, нагреве и охлаждении продукта.

Емкости оборудованы вымешивающим устройством, режущим инструментом для нарезки творожного сгустка, системой отбора сыворотки и спрейболами для подключения к CIP мойке. Для удобства слива продукта имеется пневмомеханизм наклона чаши. Шкаф управления с сенсорным экраном обеспечивает настройку и запуск всех рабочих режимов, позволяет сохранять рецептуры в памяти, управлять системой подготовки перегретой воды.