«Фабрика Казаро» завершила масштабный проект по выпуску пищевого оборудования
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, российский производитель «Фабрика Казаро» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершила масштабный проект, выпустив комплект пищевого оборудования для производства творога общей мощностью переработки — 18 тонн молока. Цех уже скоро начнет свою работу в Красноярске.
Комплект включает в себя 6 творожных ванн закрытого типа по 3000 литров каждая, 3 установки подготовки воды с работой от пара, рабочие площадки для удобства обслуживания и безопасной работы персонала. Каждая ванна оснащена инновационной панельно-динамической рубашкой, обеспечивающей емкостную пастеризацию и точное поддержание температуры при ферментации, сквашивании, нагреве и охлаждении продукта.
Емкости оборудованы вымешивающим устройством, режущим инструментом для нарезки творожного сгустка, системой отбора сыворотки и спрейболами для подключения к CIP мойке. Для удобства слива продукта имеется пневмомеханизм наклона чаши. Шкаф управления с сенсорным экраном обеспечивает настройку и запуск всех рабочих режимов, позволяет сохранять рецептуры в памяти, управлять системой подготовки перегретой воды.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0