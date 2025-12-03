В поселке Смышляевка под Самарой заработал новый ФОК
В новом ФОКе занимаются как дети, так и взрослые из поселка и соседних населенных пунктов. Комплекс включает крытый универсальный спортивный зал и специализированный зал для борьбы. Объект предназначен для проведения тренировок по различным игровым видам спорта, таким как мини-футбол, волейбол, гандбол и баскетбол. В зале борьбы будут организованы занятия по дзюдо и другим видам единоборств.
Педагог дополнительного образования Валерий Сазонов положительно высказался об условиях для занятий. Он отметил, что в раздевалках и душе имеются все необходимые удобства. Ковер, по его словам, очень удобен, легко сворачивается и раскладывается, что делает зал универсальным для различных видов спорта.
Фото: пресс-служба правительства Самарской области
