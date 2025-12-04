Красноярское метро строится быстрыми темпами. На данный момент параллельно работу ведут сразу пять проходческих щитов. За этот период строителям удалось сделать больше, чем за предыдущие 30 лет.

Активная фаза стройки метро началась в сентябре 2024 года. Тогда из котлована на улице Молокова стартовали с разницей в несколько недель «Екатерина» и «Соломея». Сегодня они уже добрались до Качи и уверенно двигаются в сторону будущей станции у мэрии Красноярска. Для нее на улице Карла Маркса сейчас готовят котлован.

За этот год в путь под землей отправились и еще три тоннелепроходческих щита. «Анастасия» и «Ирина» прокладывают тоннель от площади Революции в сторону железнодорожного вокзала, а «Евгения» прошла уже полкилометра от Высотной в сторону Копылова. Последний щит — «Валентина» — монтируется в котловане на железнодорожном вокзале. Напомним, все щиты названы в честь Героев Социалистического Труда.

Видеорепортаж

Строительство метро требует очень больших вложений. Одни из самых дорогих работ, кроме самой прокладки тоннелей, — создание котлованов для будущих станций, а также притоннельных сооружений.

Обычный строительный котлован и котлован для строительства метро — две большие разницы. Первый — просто большая яма в земле, дно которой укрепляют сваями, создавая основу для будущего возведения здания. А для строительства метро котлован является настоящим инженерным сооружением.

Например, котлован на улице Молокова потребовал почти тысячи кубометров бетона и 501 сваю. Технология строительства котлована тоже непроста.

«Сначала буровая машина делает скважину для так называемой „пустой“ сваи, используя специальную обсадную трубу, чтобы грунт не обрушился. Затем эту скважину заливают бетоном. После того как бетон набирает прочность, между двумя такими „пустыми“ сваями бурят еще одну — уже „каркасную“. В эту новую скважину опускают огромный арматурный каркас весом около 10 тонн и длиной 59 метров (его собирают и опускают по частям), а затем также заливают все бетоном. Так, чередуясь, „пустые“ и „каркасные“ сваи, врезаясь друг в друга, образуют сплошную и прочную стену. Когда она будет готова — начинаем вынимать грунт, постепенно углубляя котлован», — рассказывали метростроители.

Всего в составе первой очереди красноярского метро будет 6 станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Кроме этого, метро не сможет работать без систем вентиляции и водосбора. Они находятся в так называемых притоннельных сооружениях. Их строительство уже идет полным ходом.

Еще один объект, без которого метро не сможет работать — депо. Оно расположится на улице Высотная и будет называться «Октябрьское». Там будет храниться подвижной состав, а также обслуживаться и ремонтироваться. Работать этот объект будет круглосуточно. Пока же площадку еще только готовят к стройке. В августе с нее вывозили мусор.