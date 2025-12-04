Концерн «Калашников» завершил выполнение государственного оборонного заказа на поставку 40-мм подствольных гранатомётов ГП-34. Производственный план на 2025 год, который стал рекордным для предприятия, выполнен в полном объёме и в установленные сроки. По прогнозам, высокая потребность в этом оружии сохранится и в 2026 году. ГП-34 активно применяется российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции.

Как рассказали в концерне, оружие предназначено для поражения живой силы и небронированной техники противника с помощью осколочно-фугасных и термобарических гранат на дальности до 400 метров. ГП-34 также позволяет решать специальные задачи, такие как поддержание правопорядка, для чего могут использоваться гранаты нелетального действия, осветительные и сигнальные боеприпасы типа ВОГ-25.

Конструкция гранатомёта — классическая дульнозарядная, что обеспечивает высокую практическую скорострельность, а также удобство заряжания и разряжания. ГП-34 может устанавливаться на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм, а также на автомат Никонова АН-94. Стрельба из гранатомёта ведётся как настильным, так и навесным способом.

Технические характеристики ГП-34:

· Прицельная дальность: 400 м.

· Режим огня: одиночными выстрелами.

· Техническая скорострельность: 5-6 выстрелов в минуту.

· Масса гранатомёта (без комплекта монтажных частей): 1,4 кг.