В Приморском районе Петербурга открылся новый корпус детского сада № 9
В муниципальном образовании Юнтолово на улице Плесецкой состоялось открытие современного корпуса детского сада № 9. Новое здание расширит возможности дошкольного образования в Приморском районе и создаст комфортные условия для развития юных петербуржцев.
Здание отвечает современным стандартам дошкольного образования и располагает всей необходимой инфраструктурой: 8 групп на 180 мест, собственный бассейн, спортивный и музыкальный залы для творческих и физических занятий, а также безопасные игровые площадки на территории.
В новом корпусе будет реализован петербургский стандарт дошкольного образования, который включает индивидуальный подход к каждому ребенку, акцент на гармоничное развитие личности, создание стимулирующей образовательной среды.
Педагогический коллектив состоит из опытных, творческих специалистов, которые любят детей и профессионально подходят к воспитательному процессу.
