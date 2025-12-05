В столице запущено экспериментальное производство фотонных интегральных схем (ФИС) — ключевых компонентов для высокоскоростных вычислений и связи нового поколения. Предприятие способно выпускать до 2 000 пластин в год, что позволит получать до полумиллиона чипов в зависимости от их сложности и назначения.

Как рассказали в Минпромторге, проект реализуется при поддержке государства в рамках субсидирования критически значимых технологий. Создание собственного производства позволит заместить критический импорт зарубежных компонентов для передачи и обработки данных, современной телекоммуникационной инфраструктуры и развития сенсорики.

«Эти изделия позволяют повысить скорость передачи данных до 100 раз. Соответственно, московская фотоника станет основой для внедрения в России стандарта передачи данных 5G, развития беспилотного транспорта, строительства новых центров обработки данных и в целом — для технологического лидерства в создании критически важной инфраструктуры»

Фотонные интегральные схемы работают намного быстрее обычной электроники и при этом потребляют меньше энергии. Их главный плюс — это не только высокая скорость, но и компактность. Ещё одно важное преимущество: производство таких схем обходится на 30-50% дешевле, чем создание зарубежных аналогов. Это открывает путь к развитию квантовых компьютеров, современных систем связи и принципиально новых вычислительных технологий.

Фактически в России формируется новая индустриальная отрасль, которая в мире рассматривается как одна из опор будущей цифровой экономики.

Ожидается, что проект не только сократит зависимость от зарубежных поставок, но и создаст новые высокотехнологичные рабочие места, укрепит научно-производственную кооперацию и заложит фундамент для лидерства России в области промышленной фотоники и оптических вычислений следующего поколения.