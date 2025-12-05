Смоленская компания «Роял Кейк» реализует масштабный инвестиционный проект
Продукция «Роял Кейк» представлена в магазинах по всей России, на крупнейших маркетплейсах и экспортируется за рубеж. Инвестиционный проект, стартовавший в 2024 году, направлен на двукратное увеличение производственных мощностей. Год назад компания приобрела имущественный комплекс «Сафоновохлеб» площадью более 10 тыс. кв. м. На этой площадке была проведена реконструкция, выполнен капитальный ремонт помещений и запущена новая производственная линия. Эти меры позволят увеличить годовой объем производства с 4 тыс. до 8 тыс. тонн. В настоящее время предприятие выпускает 140-150 тыс. единиц продукции в смену, обеспечивая стабильные поставки в более чем 75 регионов России. Продукция «Роял Кейк» также пользуется высоким спросом в странах СНГ, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и Китае.
Проект реализуется при поддержке регионального фонда развития промышленности, который направил более 55 млн рублей на приобретение оборудования. Общий объем инвестиций в проект на данный момент превышает 700 млн рублей.
