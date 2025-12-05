1 день назад

Научно-исследовательский институт электронной техники запускает для опробования образцы микроконтроллеров К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т, а также макетно-отладочные платы для данных изделий.

К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т — одноядерные 32-разрядные RISC-V-микроконтроллеры с flash-памятью программ 512 Кбайт. Выпускаются в пластиковых корпусах LQFP-48.

В них реализованы основные интерфейсы, такие как UART, SPI, I2C, а также 12-битные АЦП (четырехканальный у К1921ВГ5Т и восьмиканальный у К1921ВГ7Т), поддержка ШИМ и другие функциональные блоки, востребованные при построении устройств сбора данных и управления.

Макетно-отладочные платы позволяют оперативно оценивать возможности микроконтроллеров, разрабатывать необходимое программное обеспечение и создавать прототипы устройств на их основе. Благодаря наличию различных интерфейсов, разъемов расширения, новейшие платы помогут проверять работоспособность проекта, экспериментировать с различными конфигурациями и оптимизировать производительность системы.

Вот основные технические и конструктивные характеристики изделий:

Питание:

от USB \ от внешнего источника питания 5 В, не менее 0,5 А

Количество цифровых линий I/O:

26 у платы для К1921ВГ5Т и 27 у платы для К1921ВГ7Т

Номинальный ток потребления платы, не более, мА: 150

Интерфейс программирования JTAG

Габариты, не более: 84×43×21 мм

Кварцевые резонаторы: 16 МГц и 32,768 кГц