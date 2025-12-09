MAX
Обновленный УАЗ Патриот: опубликованы ФОТО

Ульяновский автозавод в ближайшие недели проведет премьеру модернизированной версии рамного внедорожника Патриот, снимки обновленной машины опубликовало РБК.

Флагманская модель Ульяновского автозавода в этот раз получит полностью светодиодные фары и фонари нового дизайна, улучшенный интерьер и модернизированную медиасистему.

Также подтверждено расширение модификаций за счет новой дизельной версии — с 2,0-литровым турбомотором JAC мощностью 136 л.с. Этот агрегат взят из гаммы легких коммерческих автомобилей Sollers, его производство в РФ уже локализовано. 6-ступенчатая «механика» — также от LCV, ее собирают на Заволжском моторном заводе, который входит в состав холдинга.

Напомним, вопрос выбора нового дизельного двигателя для своих внедорожников встал перед УАЗом в 2016 году. Машины с отечественным дизелем ЗМЗ-514 (2,1 л, 114 л.с.) пользовались низким спросом, кроме того, этот двигатель не смогли довести до экологических норм «Евро-5».

В 2008-2011 годах УАЗ также устанавливал на Patriot итальянский дизель Iveco F1A объемом 2,3 л и мощностью 116 л.с. Этот двигатель получил множество положительных отзывов от эксплуатантов, но от его применения отказались, поскольку группа Sollers (владелец УАЗа) прекратила сотрудничество с концерном Fiat (владелец компании Iveco).

  termometrix09.12.25 08:49:14
    Машины с отечественным дизелем ЗМЗ-514 (2,1 л, 114 л.с.) пользовались низким спросом, кроме того, этот двигатель не смогли довести до экологических норм «Евро-5».

    Есть куда расти.Нужно развитие.

    Также подтверждено расширение модификаций за счет новой дизельной версии — с 2,0-литровым турбомотором JAC мощностью 136 л.с. Этот агрегат взят из гаммы легких коммерческих автомобилей Sollers, его производство в РФ уже локализовано. 6-ступенчатая «механика» — также от LCV, ее собирают на Заволжском моторном заводе, который входит в состав холдинга.

    Это хорошо.Уровень локализации автокомпонентов надо углубить и расширить максимально.

  Badassgoliath09.12.25 10:07:09
    2,0-литровым турбомотором JAC мощностью 136 л.с. Этот агрегат взят из гаммы легких коммерческих автомобилей Sollers, его производство в РФ уже локализовано


    Локализовано? В смысле, вот прям полностью? Или это сборка из частично местных компонентов, и частично из завозных? Уж больно широко слово «локализовано» порой трактуется.

    • Нет аватара Алексей Растригин09.12.25 12:26:47

      Широко не широко, но для признания продукции локализованной в Постановлении 719 оговорены условия (разной степени/балльности локализации конкретного узла/компонента, это да, НО локализованный продукт «в целом» должен набрать минимально необходимое число, которое растет «год к году»), если они для вас «мизерны», то все претензии к МПТ    

    • Sniper_78 Sniper_7809.12.25 18:00:21

      Учитывая, что это «Соллерс», локализация там ооочень условная, лишь бы по баллам проскочить! Эта компания за всю свою историю ещё ни разу ничего полностью не локализовала.

      • Нет аватара Алексей Растригин09.12.25 19:12:35

        Как мило — упрекать компанию-владельца УАЗ в том, что она «ни разу ничего не локализовала»    
        Повторюсь: если у вас есть вопросы к принципам присвоения балльности по ПП719 за локализацию, то «пишите письма» в МПТ    

        • Sniper_78 Sniper_7810.12.25 12:30:39

          Компания-владелец купила в 2013 году полностью готовый завод с давно уже сформированным модельным рядом и отработанными техпроцессами. И что для развития УАЗа сделал Соллерс после его покупки? Ничего он не сделал! Так и не завершённый из-за нехватки денег «Русский Прадо», внедрение АКПП — это всё сам УАЗ. И вот эти китайские дизель и МКПП-6 — это первое за прошедшие с момента покупки 12 лет, что делает Соллерс для УАЗа!
          Кстати, я тут немного покурил интернет на эту тему))) Ничего там пока ещё не локализовано! Сборка из китайских комплектующих с поклейкой российского шильдика. А по баллам проходят, потому что полностью собирают на российском предприятии. Ну, в принципе, Соллерс, он так всегда работал)))

          • Нет аватара Алексей Растригин10.12.25 15:25:03
            Компания-владелец купила в 2013 году полностью готовый завод с давно уже сформированным модельным рядом и отработанными техпроцессами. И что для развития УАЗа сделал Соллерс после его покупки? Ничего он не сделал! Так и не завершённый из-за нехватки денег «Русский Прадо», внедрение АКПП — это всё сам УАЗ


            С такой убежденностью и безаппеляционностью спорить — только время тратить, так что воздержусь    

  Городской автолюбитель10.12.25 07:25:41

я думаю, что по динамике он многих удивит

    я думаю, что по динамике он многих удивит

  • Элина Смирнова Элина Смирнова10.12.25 15:35:02

    Грустно всё это. Смотрю на фото и не вижу изменений.

