Ульяновский автозавод в ближайшие недели проведет премьеру модернизированной версии рамного внедорожника Патриот, снимки обновленной машины опубликовало РБК.

Флагманская модель Ульяновского автозавода в этот раз получит полностью светодиодные фары и фонари нового дизайна, улучшенный интерьер и модернизированную медиасистему.

Также подтверждено расширение модификаций за счет новой дизельной версии — с 2,0-литровым турбомотором JAC мощностью 136 л.с. Этот агрегат взят из гаммы легких коммерческих автомобилей Sollers, его производство в РФ уже локализовано. 6-ступенчатая «механика» — также от LCV, ее собирают на Заволжском моторном заводе, который входит в состав холдинга.

Напомним, вопрос выбора нового дизельного двигателя для своих внедорожников встал перед УАЗом в 2016 году. Машины с отечественным дизелем ЗМЗ-514 (2,1 л, 114 л.с.) пользовались низким спросом, кроме того, этот двигатель не смогли довести до экологических норм «Евро-5».

В 2008-2011 годах УАЗ также устанавливал на Patriot итальянский дизель Iveco F1A объемом 2,3 л и мощностью 116 л.с. Этот двигатель получил множество положительных отзывов от эксплуатантов, но от его применения отказались, поскольку группа Sollers (владелец УАЗа) прекратила сотрудничество с концерном Fiat (владелец компании Iveco).

