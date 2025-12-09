Экипаж МКС-73 вернулся с околоземной орбиты
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким вернулись на Землю после 73-й длительной экспедиции на МКС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Уточняется, что в 8:04 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане в районе города Жезказган.
«Утром корабль отстыковался от модуля «Причал», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы корпорации, сведение «Союза МС-27» с орбиты и его приземление прошли в штатном режиме.
Комментарии 1