Траулер «Капитан Юнак» вышел в море на заводские испытания
Перед выходом в море были успешно завершены и документально оформлены швартовные испытания. Российский морской регистр судоходства подтвердил безопасность судна для проведения морских испытаний.
После завершения испытательной программы траулер вернётся на верфь для проведения ревизии, чистовой отделки и подготовки к передаче заказчику — Русской Рыбопромышленной Компании сообщили в ОСК.
«Капитан Юнак» — пятое судно в серии таких траулеров, строящихся на предприятии. Параллельно на верфи завершаются швартовные испытания шестого траулера серии — «Механик Щербаков». Его выход на ходовые испытания запланирован на конец декабря текущего года.
