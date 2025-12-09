MAX
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

Траулер «Капитан Юнак» вышел в море на заводские испытания

Перед выходом в море были успешно завершены и документально оформлены швартовные испытания. Российский морской регистр судоходства подтвердил безопасность судна для проведения морских испытаний.

После завершения испытательной программы траулер вернётся на верфь для проведения ревизии, чистовой отделки и подготовки к передаче заказчику — Русской Рыбопромышленной Компании сообщили в ОСК.

«Капитан Юнак» — пятое судно в серии таких траулеров, строящихся на предприятии. Параллельно на верфи завершаются швартовные испытания шестого траулера серии — «Механик Щербаков». Его выход на ходовые испытания запланирован на конец декабря текущего года.

Источник: t.me

Комментарии 1

  • Нет аватара ser5610.12.25 13:49:59

    заметка крайне не полная…
    Большой морозильный траулер проекта СТ-192 построили на площадке «Адмиралтейских верфей» в рамках механизма инвестквот.
    Первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова стала крестной матерью судна.
    Дедвейт (т) 5 332
    Водоизмещение (т) 11 873
    Длина габаритная (м) 108,2
    Ширина габаритная (м) 21,0
    Осадка судна (м) 8,35
    Грузоподъемность (т) 5500
    Предприятие продолжает формирование корпусов седьмого и восьмого БМРТ — «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

