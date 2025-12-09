18 новых птичников открыты около села Верхополье Вачского округа. Новая площадка для выращивания бройлеров позволит производить около 17 тысяч тонн мяса птицы в год, что повысит уровень самообеспеченности региона куриным мясом на 20 процентов.

Новые птичники максимально автоматизированы — система позволяет централизованно регулировать подачу воды и корма, а также контролировать микроклимат, то есть обеспечивать комфортную среду для быстрого роста птицы. Кроме того, все новые цеха работают в формате бесклеточного содержания.

Инвестиции в проект «Верхополье» составили 2,3 млрд рублей. Инвестор получил федеральный кредит по льготной ставке и поддержку в виде компенсации части процентной ставки по региональной программе поддержки. Объем субсидий составил 121 млн рублей.

Благодаря реализации проекта было создано 49 рабочих мест.

Формат «пусто-занято» предполагает единовременное заселение одновозрастной птицы на площадку, а также единовременное выселение. Между турами на протяжении нескольких дней происходит полная санитарная обработка цехов.

*импортозамещающее производство кормов для рыбы открыто ООО «Агрофирма «Павловская» (входит в группу компаний «Русское поле») в сентябре 2024 года. Корм рассчитан на хозяйства, где разводят форель и осетровых. Производство создано в здании комбикормового завода, открытого в 2023 году. Инвестиции в оборудование составили около 650 млн рублей. Предприятие получило господдержку в виде субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Также в соответствии с постановлением Правительства РФ инвесторы, реализующие проекты в отрасли производства кормов для лосося и осетра, могут компенсировать 25% затрат на строительство или модернизацию цехов.

В Агрохолдинг «Русское поле» входит 12 предприятий, 10 из которых расположены на территории Нижегородской области. Группа компаний специализируется на различных направлениях деятельности — производстве куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, выращивании зерновых и масличных культур. Общее количество сотрудников агрохолдинга — более 3 000 человек.