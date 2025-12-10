На завода «Уральские локомотивы», расположенном в Верхней Пышме Свердловской области, разработали новый электровоз «Орлец» на замену устаревшей серии локомотивов 2ЭС7.

Среди особенностей новинки — значительно повышенная грузоподъемность (до 7100 тонн в двухсекционной версии и до 9000 тонн в трехсекционной), а также самообучающаяся система управления двигателем, позволяющая эффективно экономить энергию в зависимости от условий эксплуатации.

Цельносваренный кузов улучшает безопасность экипажа и уменьшает общий вес состава.В ходе испытаний специалисты проверяют важнейшие характеристики, такие как работа тормозной системы, потребление электроэнергии и способность выдерживать повышенные температуры. Завершение сертификации и приемочных тестов планируется завершить ко второму кварталу 2026 года.

Испытания проходят на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Всего электровоз должен будет проехать по кольцу более 5000 км.

Завершить сертификационные и приёмочные испытания планируем во II квартале 2026 года.