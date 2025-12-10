«Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» внедрил отечественную систему коммуникаций Труконф, решение заменило Microsoft Office Communicator. Инициатива является частью стратегии Госкорпорации «Росатом» по переходу на отечественное ПО и направлена на повышение технологической независимости и безопасности коммуникаций.

Предприятие является единственным в России центром комплексных испытаний ядерно-энергетических установок, что накладывает повышенные требования к безопасности и отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры.

При выборе новой платформы было важно исключить потенциальные утечки данных, риски блокировок и ограничения обновлений. Из-за высоких требований к безопасности, институт выбрал отечественное решение, обеспечивающее полный информационный суверенитет.

НИТИ перенёс всё корпоративное общение в единое удобное решение, благодаря которому все коммуникации происходят во внутреннем контуре предприятия, что гарантирует максимальную безопасность. Ежемесячно в организации проводится свыше 100 сеансов видеосвязи с участием как сотрудников центрального офиса, так и специалистов из удалённых локаций.

Предприятие предоставило сотрудникам удобный инструмент, который позволяет оставаться на связи с любого устройства, не теряя доступа к полному функционалу приложения. Платформа обеспечивает стабильное соединение и оптимальное качество изображения для каждого конкретного участника, подстраиваясь под параметры его канала связи.

Сотрудники используют групповые и личные чаты, организовывают их в папки, а также, делятся файлами в одном удобном приложении. Компании удалось сократилось количество разрозненных мессенджеров и почтовых сервисов, что значительно повысило эффективность и оперативность принятия решений.

Для оптимизации административных процессов в НИТИ была настроена интеграция со службой каталогов Active Directory, которая позволила легко перенести имеющийся штат в систему коммуникаций Труконф. Это решение также упростило регистрацию новых сотрудников — учетные записи и контакты на сервере теперь создаются автоматически.

«Система объединенных коммуникаций Труконф стабильна и надежна. Она полностью выполняет свои функции по обеспечению защищённой коммуникации между сотрудниками. Ключевым аргументом в пользу данной платформы стала полностью отечественная разработка. Это критически важно для нашего предприятия и исключает риски, связанные с использованием иностранного ПО», — прокомментировал руководитель отдела информационных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»