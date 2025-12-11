«КАМАЗ» совместно с официальным партнёром — заводом спецтехники ТК ЛИФТ (входит в группу компаний «ТОРГ-КОМС») представил новый карьерный самосвал на базе шасси новейшего поколения КАМАЗ-65951 «СКАЛА»

Новый карьерный самосвал КАМАЗ-65951 (8×4) с кузовом «ТОРГ-КОМС» разработан специально для транспортировки скальных, вскрышных пород и других материалов с плотностью до 1400 кг/м3 в разрезах, карьерах, а также по дорогам общего пользования. Данная модель предназначена для горнодобывающих и строительных компаний и рассчитана на тяжёлые условия работы в карьере, строительстве и на других специальных объектах.

Особенностью самосвала является кузов ТОРГ-КОМС объёмом 25 м3, созданный специально для шасси КАМАЗ новейшего поколения К5. Дно кузова изготовлено из износостойкой стали марки HB 450 толщиной 15 мм: даже при постоянной работе с абразивными и тяжёлыми материалами (скальный грунт, песок, щебень) днище защищено от повреждений и прогибов. Благодаря этому потребитель экономит на ремонте и простоях. При этом боковые и передние стенки, задний борт выполнены из высокопрочной стали марки S700 толщиной 8 мм. Это гарантирует устойчивость к ударам и деформациям при погрузке экскаватором или погрузчиком, сохраняя геометрию кузова на протяжении всего срока службы.

Усиленный верхний козырёк кузова, полностью перекрывающий кабину, сверху представляет собой защиту стандарта FOPS — Falling-object Protective Structure, обеспечивает защиту оператора от падения груза и каких-либо предметов сверху на кабину при работе. Дополнительно машина оснащена камневыталкивателями, которые надёжно защищают колёса и подвеску от повреждения камнями.

Отдельно стоит отметить гидравлическую систему. Основа системы опрокидывания — телескопический цилиндр высоко давления для тяжёлых условий эксплуатации. Он обеспечивает плавное и быстрое поднятие платформы под углом до 52° для быстрой и чистой разгрузки даже влажных и налипающих материалов.

Особенностью комплектации гидравлической системы самосвала является интерактивная система SMART, в которую входит интегрированный инклинометр (защита от опрокидывания) и система определения веса перевозимого груза с выводом информации на планшет.

Продвинутая система обогрева кузова позволяет грузу не примерзать к его внутренней поверхности, обеспечивая полную и эффективную выгрузку материала при любых погодных условиях.

Кроме этого, на автомобиле установлен дополнительный насос аварийного подъёма кузова, который предназначен для ручного подъёма кузова с целью опрокидывания кабины при затруднениях с запуском двигателя автомобиля.

Задний борт самосвала оснащён специальными тягами, которые позволяют ему синхронно открываться при подъёме кузова. Эта конструкция предотвращает удар камней или других материалов, находящихся в кузове, о борт при разгрузке. Также предусмотрена возможность эксплуатации данной машины в составе автопоезда, для этого есть соответствующее тягово-сцепное устройство. Кроме того, кузов оснащён держателем запасного колеса. Внутренние габариты самосвального кузова составляют 5912 мм в длину, 2616 мм в ширину и 2081 мм в высоту.

Выбор шасси КАМАЗ-65951 обусловлен высокими требованиями к эксплуатации: полная масса автомобиля достигает 50 тонн, передние оси выдерживают нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн. Машина оснащена современным дизельным двигателем КАМАЗ Р6 рабочим объёмом 13 литров, мощностью 482 л.с., с крутящим моментом 2403 Нм. Коробка передач — 16-ступенчатая. Пневматическая тормозная система с EBS и электронно-управляемым стояночным тормозом отвечает современным стандартам безопасности. Комфортабельная кабина (без спального места) оснащена всем необходимым для удобной работы водителя. Установлена мультимедийная система с функциями навигации, громкой связи, воспроизведения музыки и видео, а также контроля параметров автомобиля и управления отопителем кабины. Колёсная формула 8×4 обеспечивает высокую проходимость и универсальность применения.