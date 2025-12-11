В Юрле открыли новый лечебный корпус с поликлиникой
В Юрле (Пермский край) открыли лечебный корпус с поликлиникой.
В новом здании разместились взрослая поликлиника, стационар и женская консультация. Кабинеты и процедурные оснащены новой мебелью и современным оборудованием. Жители могут получить помощь терапевтов и узких специалистов.
Это не единственный строящийся медицинский объект в регионе. На данный момент в стадии проектирования или строительства находятся еще 12 объектов. Среди них — поликлиника в Соликамске, инфекционное отделение Кунгурской больницы, комплекс краевой больницы в Березниках и лечебный корпус в Октябрьском.
