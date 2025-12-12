В Приморском округе обновлен мост, расположенный на 33-м километре автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень. Ремонт 60-метрового сооружения, построенного в 1980 году с использованием балок из клеёной древесины, проводился с августа прошлого года.

В рамках капитального ремонта полностью заменены опоры, сформировано новое мостовое полотно, установлены современные барьерные ограждения и нанесена дорожная разметка. По информации министерства транспорта Архангельской области, общая стоимость работ составила свыше 300 миллионов рублей.

В Каргопольском округе в нормативное состояние приведено мостовое сооружение, расположенное на 213-м километре автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож. Мост построен в 1987 году, расположен на въезде в Каргополь, в зоне пересечения интенсивных транспортных потоков федерального и регионального значения.

Протяженность отремонтированного участка составила 321,4 метра, из них 308,7 метра — длина самого моста. Это самый крупный объект национального проекта текущего сезона среди мостовых переходов.

https://dorogis...st-cherez-onegu