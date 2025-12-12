АО «Концерн «Калашников» завершил выполнение годового госзаказа на поставку 30-мм авиационных автоматических пушек ГШ-301. Изделия, известные в авиационных кругах под неофициальным именем «Балерина» за легкость и скорострельность, отгружены заказчику точно в срок.

Концерн, являющийся единственным в России производителем авиапушек, не остановился на достигнутом и уже начал работу над заказами следующего, 2026 года. Пушка ГШ-301, стоящая на вооружении истребителей от МиГ-29 до Су-35 и бомбардировщика Су-34, по мнению экспертов, остается одним из лучших в мире образцов в своем классе, отличаясь высокой точностью и кучностью стрельбы.

Производство легендарной пушки, в котором используются передовые технологии и особые марки стали, было значительно наращено в последние годы, отметили в Концерне. Важным показателем её качества служит тот факт, что за все время активного применения в зоне СВО к ГШ-301 не поступило ни одной рекламации от военных.