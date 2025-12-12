12 декабря, в ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС) состоялось торжественное открытие сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза. Линия запущена в рамках проекта по локализации производства дисковых тормозов на территории РФ.

В результате планомерной плодотворной работы совместно со специалистами ПАО «КАМАЗ» была спроектирована и изготовлена современная автоматизированная линия сборки тормозных механизмов дискового тормоза моделей 17,5″, 19,5″ и 22,5″, которые будут устанавливаться на грузовые автомобили КАМАЗ поколения К5, перспективное семейство автомобилей Компас, пассажирский транспорт, а также на прицепную технику. Данная сборочная линия позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующего лучшим мировым стандартам.

«Запуск новой сборочной линии в производственном цехе дочерней компании „КАМАЗ тормозные системы“ является продолжением масштабной работы автогиганта и Госкорпорации Ростех по расширению спектра продукции и возможностей российского автопрома. Наши совместные усилия были нацелены на достижение технологической независимости в этом сегменте автокомпонентов. Теперь „КАМАЗ“ имеет собственное производство современных дисковых тормозов. Реализация проекта не только усилит технологическую независимость, но и даст возможность оперативно адаптировать компоненты под требования конкретных моделей — например, для автобусов и электробусов на платформе КАМАЗ»