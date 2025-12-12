MAX
Великоросс Модернизация

Ульяновский «Арнест» запустил третью производственную линию

На предприятии компании «Арнест Упаковочные Решения» начала работу новая мегалиния мощностью 1 млрд банок в год.

Объем инвестиций в расширение производства и складских мощностей (более 25 тыс. кв м) составил 8,4 млрд рублей.

Общий объем инвестиций компании в создание и развитие предприятия достиг 22 млрд рублей. Предприятие сможет выпускать более 2,5 млрд алюминиевых банок в год. Основные потребители — российские производители напитков.

Более 230 жителей Ульяновской области трудоустроены на заводе.

Проект имеет статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.

    1 млрд недобанок, или нормальные объёмы делать будут?

