5 декабря в Аскинском районе Башкортостана открыта новая поликлиника центральной районной больницы.

Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену и сможет обслуживать взрослых и детей.

Общая площадь двухэтажной поликлиники превышает 4 тыс. кв. м. Здесь будут работать два основных отделения: детское и взрослое, каждое со своим отдельным входом. В детском отделении оборудованы кабинеты участковых педиатров, оториноларинголога, офтальмолога и прочие необходимые диагностические и консультативные кабинеты. Взрослое отделение также включает консультативно-диагностический блок, где предусмотрены кабинеты узких специалистов, а также кабинеты для проведения широкого спектра лабораторных и инструментальных исследований. Помимо этого, оснащены кабинеты неотложной помощи, процедурные и фильтр-бокс.

Большое внимание при возведении объекта уделено организации безбарьерной среды — здание адаптировано для беспрепятственного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения.

В республике новые поликлиники в рамках нацпроекта строятся также в Благовещенске, Янауле, Аскарово, Учалах (детские) и в Бакалах.