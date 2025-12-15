вчера
В Сарапуле открыта новая поликлиника
В Сарапуле (Удмуртская республика) 15 декабря состоялось официальное открытие новой поликлиники.
Поликлиника площадью почти 8 тыс. квадратных метров рассчитана на приём 500 посетителей в день. Пациентов будут обслуживать 15 терапевтических участков, также здесь будут открыты кабинеты узких специалистов.
Источник: udmurt-news.ru
