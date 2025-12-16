В столице на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» заработал новый Центр практической подготовки для машиностроения. Центр, расположенный в Печатниках, станет образовательной площадкой, где студенты столичных колледжей смогут осваивать актуальные профессии — от токаря и фрезеровщика до оператора станков с ЧПУ. В год здесь планируют готовить более 1,5 тысяч специалистов.

Как рассказали в Правительстве Москвы, обучение построено на принципах максимального погружения в производственную среду. Пять мастерских и три лаборатории центра оснащены современным российским оборудованием, включая лазерные станки, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, а также специализированное ПО для черчения, проектирования и метрологии. Занятия будут вести 22 практикующих специалиста из компаний-резидентов ОЭЗ.

В 2025/2026 учебном году в центре начнут обучение студенты шести московских колледжей. Около 65% учебного времени будет отведено на отработку профессиональных навыков непосредственно на оборудовании.