МЕТАЛЛСЕРВИС запустил новую линию по производству арматурной сетки
В декабре 2025 года на площадке СМЦ «Подольск» введена в строй автоматическая линия по выпуску арматурной сварной сетки.
Линия специализируется на изготовлении согласно ТУ сварной арматурной сетки с ячейками 100×100-300×300 мм. Материал — арматура класса В500С диаметром 6-12 мм. Производство сетки ведётся в картах 2000×6000 мм, меньшие размеры — по запросу.
Сервисный металлоцентр «Подольск» работает в круглосуточном режиме.
