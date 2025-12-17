MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 33
termometrix Статистика

В ноябре объем жилищного строительства в России вырос на 27,1%

© i.archi.ru

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в РФ за январь — ноябрь 2025 года составил 91,5 млн кв. м, говорится в данных Росстата.

В ноябре объем жилищного строительства в России вырос на 27,1%, до 7,98 млн кв. м. Населением за январь — ноябрь 2025 года было введено 59,4 млн кв. м жилья.

В октябре 2025 года в России было построено 6,998 млн кв. м жилья, рост составил 9,0% год к году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tass.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix18.12.25 07:45:13

    По прогнозам Минстроя РФ, ввод жилья по итогам 2025 года в стране может составить 100-102 млн кв. м (в 2024 году — 107,4 млн кв. м), из которых чуть больше половины будет обеспечено ИЖС.

    #1310145