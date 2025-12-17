вчера
оцените публикацию
В ноябре объем жилищного строительства в России вырос на 27,1%
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в РФ за январь — ноябрь 2025 года составил 91,5 млн кв. м, говорится в данных Росстата.
В ноябре объем жилищного строительства в России вырос на 27,1%, до 7,98 млн кв. м. Населением за январь — ноябрь 2025 года было введено 59,4 млн кв. м жилья.
В октябре 2025 года в России было построено 6,998 млн кв. м жилья, рост составил 9,0% год к году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: tass.ru
Комментарии 1