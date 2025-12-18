Клепатор рам гидравлический: решение для ремонта рам и усиления конструкции от ИРМАШ
Ремонт и усиление рам автомобильной техники остаются актуальной задачей для российских автосервисов, ремонтных предприятий и автопарков. Рама является несущим элементом конструкции автомобиля, и её состояние напрямую влияет на безопасность эксплуатации и срок службы техники. В практике ремонта грузовых автомобилей и коммерческого транспорта в России широко применяется метод клёпки с использованием специализированного оборудования — клепатора рам.
Клепатор рам как промышленное решение
Клепатор рам гидравлический — предназначена для установки заклёпок в элементы рам автомобилей и спецтехники. Такой способ соединения используется при восстановлении заводских клёпаных соединений, а также при усилении рамных конструкций без изменения их геометрии.
В отличие от сварки, клёпка не приводит к локальному перегреву металла и не изменяет его структуру. Это позволяет сохранять расчётные прочностные характеристики рамы и соответствует технологиям, применяемым при серийном производстве рам грузовых автомобилей.
Применение клепаторов рам в ремонте техники
Клепаторы рам применяются при ремонте и обслуживании:
- лёгких коммерческих автомобилей;
- среднетоннажных грузовиков;
- большегрузной автомобильной техники;
- специальной и строительной техники.
Оборудование используется как в стационарных условиях ремонтных цехов, так и на производственных площадках автопредприятий.
Оборудование ИРМАШ для клепки рам лёгких грузовиков
Для ремонта рам автомобилей типа «Газель» и других лёгких грузовиков ИРМАШ производит гидравлический клепатор рам.
Данное оборудование рассчитано на работу с рамами из тонколистовой и среднелистовой стали и обеспечивает контролируемое усилие при формировании заклёпочного соединения. Конструкция клепатора позволяет выполнять работы без демонтажа рамы и с сохранением заводской геометрии автомобиля.
Клепатор рам для ремонта рам КамАЗ и большегрузной техники
Ремонт рам большегрузных автомобилей, включая технику на базе КамАЗ, требует применения оборудования с повышенным гидравлическим усилием. Для этих задач ИРМАШ производит усиленные гидравлические клепаторы рам.
Оборудование применяется при восстановлении клёпаных соединений, усилении рам и ремонте повреждённых участков без применения сварки. Использование гидравлического клепатора позволяет выполнять ремонтные работы в соответствии с технологическими требованиями, принятыми в грузовом автомобилестроении.
Производство и разработка оборудования в России
Компания ИРМАШ осуществляет разработку и серийное производство гидравлических клепаторов рам в России, применение таких решений позволяет ремонтным цехам использовать специализированное оборудование отечественного производства при ремонте рам автомобильной техники.
Практическая значимость
Использование клепаторов рам в ремонте позволяет:
- восстанавливать несущие элементы автомобилей без снижения их прочности;
- продлевать срок службы рам;
- снижать затраты на замену рамных конструкций;
- выполнять ремонт в соответствии с заводскими технологиями.
Ссылка на видео работы клепатора: https://rutube....5bbd42226/?r=wd
