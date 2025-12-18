В Нижнем Новгороде 18 декабря завершилась прокладка второго тоннеля между будущими станциями метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Тоннелепроходческий щит «Владимир» начал строительство со стороны «Сенной» во второй половине мая.

Осенью на площади Свободы создали специальную бетонную «подушку» для приема «Владимира».

Проходку первого тоннеля длиной 1,5 км работники АО «Моспроект-3» завершили в феврале. После этого щит перевезли обратно в стартовый котлован и начали строительство второго тоннеля.

Теперь метростроевцам предстоит проложить еще два тоннеля между площадью Свободы и станцией «Горьковская», а также построить две станции метро.