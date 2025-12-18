Две новые современные поликлиники открыты в столице Татарстана
Это филиал городской поликлиники № 20 в ЖК Весна и детская поликлиника № 11 в ЖК Волжские просторы.
Медучреждения оснащены самым современным оборудованием. В них создана безбарьерная среда для удобства маломобильных групп населения.
В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения сертификатов на автомобили скорой помощи для медицинских организаций республики.
Всего в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и республиканских проектов было построено и отремонтировано 282 объекта здравоохранения.
