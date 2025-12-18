MAX
3 дня назад 111
Великоросс Медучреждения

Две новые современные поликлиники открыты в столице Татарстана

© leninogorsk-rt.ru

Это филиал городской поликлиники № 20 в ЖК Весна и детская поликлиника № 11 в ЖК Волжские просторы.

Медучреждения оснащены самым современным оборудованием. В них создана безбарьерная среда для удобства маломобильных групп населения.

В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения сертификатов на автомобили скорой помощи для медицинских организаций республики.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и республиканских проектов было построено и отремонтировано 282 объекта здравоохранения.

https://leninog...2Fnews%2Fsearch

Комментарии 1

  • Игорь Голиков Игорь Голиков20.12.25 22:59:24

    проект ещё 80-х годов
    в Харьковском студгородке на ул. Целиноградской, построенном в то время, здания выглядят точно также, например, д. 50

    Отредактировано: Игорь Голиков~23:03 20.12.25
    #1310285