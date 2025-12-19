В Москве открылся модернизированный хирургический корпус больницы Ворохобова
После комплексной реконструкции начал работу обновлённый хирургический корпус Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Медицинское учреждение, одно из крупнейших в столице, продолжает масштабное обновление своей инфраструктуры.
В новом корпусе разместились отделения абдоминальной, гнойной, колопроктологической, экстренной травматологической и урологической хирургии. Для проведения операций оборудовано восемь современных операционных залов, включая автономную экстренную операционную в приёмном отделении.
Корпус также оснащён автоматизированной клинико-диагностической лабораторией, интегрированной с роботизированной аптекой, что позволит оптимизировать работу стационара. Для пациентов организованы комфортные маломестные палаты. Завершилось и благоустройство прилегающей территории, рассказали в мэрии Москвы.
Открытие реконструированного хирургического корпуса стало очередным этапом в развитии больницы, где за последние годы уже были обновлены Спинальный центр, построены тренинг-центр инновационных хирургических технологий и новый Перинатальный центр.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0