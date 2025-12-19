MAX
В Москве открылся модернизированный хирургический корпус больницы Ворохобова

После комплексной реконструкции начал работу обновлённый хирургический корпус Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Медицинское учреждение, одно из крупнейших в столице, продолжает масштабное обновление своей инфраструктуры.

В новом корпусе разместились отделения абдоминальной, гнойной, колопроктологической, экстренной травматологической и урологической хирургии. Для проведения операций оборудовано восемь современных операционных залов, включая автономную экстренную операционную в приёмном отделении.

Корпус также оснащён автоматизированной клинико-диагностической лабораторией, интегрированной с роботизированной аптекой, что позволит оптимизировать работу стационара. Для пациентов организованы комфортные маломестные палаты. Завершилось и благоустройство прилегающей территории, рассказали в мэрии Москвы.

Открытие реконструированного хирургического корпуса стало очередным этапом в развитии больницы, где за последние годы уже были обновлены Спинальный центр, построены тренинг-центр инновационных хирургических технологий и новый Перинатальный центр.

