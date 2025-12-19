MAX
2 дня назад 161
Великоросс Медучреждения

В Белом Яре открылась новая двухэтажная поликлиника

В Белом Яре Сургутского района ХМАО открылась новая двухэтажная поликлиника.

Подрядчик выполнил все работы в сжатые сроки — за 10 месяцев.

Новое здание площадью более 3 000 м² заменило старое деревянное, которое служило с 1991 года.

Мощность поликлиники позволяет принимать до 191 человека в смену. Обслуживать здесь будут жителей Белого Яра, Солнечного, Барсово и Сайгатины.

Теперь здесь разместились:

🔵 Детское и взрослое отделения;

🔵 Кабинеты врачей-специалистов;

🔵 Отделения лучевой и функциональной диагностики;

🔵 Женская консультация и современные лаборатории.

🔵 Фильтр-бокс для первичного приёма с отдельным входом.

Рядом с поликлиникой обустроили парковку и создали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это сегодня в Югре — стандарт, причём не только для медучреждений.

Строительство велось за счёт окружного бюджета в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» (МПЗЗ). Ранее в Сургутском районе уже были построены новые ФАП и амбулатории в Тундрино, Русскинской и Локосово, а также отремонтированы медучреждения в Барсово и Тром-Агане.

