MAX
1 день назад 1450
Bionysheva_Elena Авиация

Первый час в небе: новый Ту-214 завершил испытательный полёт на отечественных двигателях

© t.me

Новый пассажирский самолёт Ту-214 совершил свой первый полёт, который продлился 1 час 10 минут. Полёт прошёл в штатном режиме, а надёжную работу и безопасность обеспечили отечественные двигатели ПС-90А производства пермского предприятия ОДК.

ПС-90А — это единственный в России двигатель четвёртого поколения для магистральных пассажирских самолётов. Он оснащён современной электронной системой управления и комплексной диагностикой, которая позволяет контролировать его состояние в процессе всей эксплуатации.

© t.me
© t.me

Как рассказали в ОДК, двигатель сертифицирован для работы в широком диапазоне условий: при температурах от -47°C до +45°C и на аэродромах, расположенных на высоте до 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Кроме того, ПС-90А соответствует актуальным международным экологическим нормам ИКАО, что даёт возможность использовать самолёты с такими двигателями для международных перелётов.

Источник: t.me

Комментарии 4

  • Аlex М Аlex М20.12.25 19:45:33

    После легкого недоумения, узнал что речь про ПС-90А3, модификация А2 не была 100% отечественной

    #1310276
    • Нет аватара vlTepes21.12.25 12:34:36

      Речь про обычный ПС-90А (нулевой)
      Желающих платить на 50% больше за А3 не нашлось.
      Хотя там ресурс выше

      #1310295
  • Дмитрий Серегин Дмитрий Серегин20.12.25 22:46:57

    «ПС-90А — это единственный в России двигатель четвёртого поколения для магистральных пассажирских самолётов» — может ПД-14 список пополнит.

    #1310284
  • Tevton Tevton21.12.25 08:13:01

    Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году.
    То есть по срокам завершения ясности пока недостаточно.
    Но будем надеяться, что темпы не снизят.

    #1310293