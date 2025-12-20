Первый час в небе: новый Ту-214 завершил испытательный полёт на отечественных двигателях
Новый пассажирский самолёт Ту-214 совершил свой первый полёт, который продлился 1 час 10 минут. Полёт прошёл в штатном режиме, а надёжную работу и безопасность обеспечили отечественные двигатели ПС-90А производства пермского предприятия ОДК.
ПС-90А — это единственный в России двигатель четвёртого поколения для магистральных пассажирских самолётов. Он оснащён современной электронной системой управления и комплексной диагностикой, которая позволяет контролировать его состояние в процессе всей эксплуатации.
Как рассказали в ОДК, двигатель сертифицирован для работы в широком диапазоне условий: при температурах от -47°C до +45°C и на аэродромах, расположенных на высоте до 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Кроме того, ПС-90А соответствует актуальным международным экологическим нормам ИКАО, что даёт возможность использовать самолёты с такими двигателями для международных перелётов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 4