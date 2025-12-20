В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема (ЕАО) вывели технологию удаления снежного и ледяного наката на промышленный уровень. Мелкую серию агрегатов уже изготовили на базе уникального предприятия РТЦ. Об особенностях и перспективах своей разработки ученые вуза рассказали Наука.РФ.

Устройство для удаления снежного и ледяного наката успешно прошло в следующий этап масштабной акселерационной программы «INDUSTRIX» компании «Газпромнефть». Проект из Еврейской автономной области преодолел отбор: из 600 стартовавших технологических стартапов в конкурсе осталось 42 проекта. Выход в этот этап открывает разработчикам доступ к профильной экспертизе и возможность привлечения инвестиций для внедрения технологии. Создание устройства стало практическим итогом многолетней научной работы вуза в области ледотехники.

В основе разработки лежит уникальное техническое решение — разрушение снежного и ледяного наката методом сдвига. В отличие от традиционной снегоуборочной техники, использующей механизмы среза, метод ученых из ЕАО позволяет удалять накат толщиной до 20 см за один проход при скорости движения до 20 км/ч с минимальными энергозатратами. Конструкция дисковых элементов и специальная система подвески обеспечивают сохранность дорожного полотна, что позволяет эксплуатировать устройство как на асфальте, так и на гравийном покрытии. На изобретение уже получен патент.

«Уборка снежного наката традиционными устройствами может приводить к повреждению дорожного полотна и сопутствующих инженерных сооружений. В результате в период роста температур асфальт и бордюр начинают интенсивно разрушаться. Снегоуборочная техника из-за сложной кинематики стоит дорого, работает сезонно и часто ломается. Наши исследования показывают, что разрушение наката за счет использования сдвиговых деформаций менее энергозатратно», — рассказал порталу Наука.рф Виталий Земляк, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры технических дисциплин, заведующий Молодежной научной лабораторией ледотехники.

По его словам, само устройство не имеет сложных агрегатов и может использоваться на обычном транспортном средстве, работая без повреждения дорожного полотна, так как контакт с твердой поверхностью для начала разрушения не требуется. Диски сдвигают образующие фрагменты наката, размер которых зависит от параметров устройства.

В первую очередь технология готовится к внедрению в городскую среду. Совместно с управлением ЖКХ Еврейской автономной области в конце декабря 2025 года запланированы полевые испытания по очистке дорог в Биробиджане. Для работы в черте города конструкцию модернизируют: система защиты исключит повреждение бордюров, канализационных люков и других инженерных объектов, это частая проблема при механизированном удалении наката.

Разработка вызвала предметный интерес у промышленных партнеров. По заказу АО «Томскнефть ВНК» инженеры вуза адаптируют устройство из буксируемого варианта в навесной для крепления на тракторную технику. Испытания пройдут на промысловых дорогах Томской области.

«Испытания устройства в естественных условиях будут проходить в два этапа. Первая серия запланирована в условиях городской среды Биробиджана. Будет выполнена оценка эффективности работы при наличии поворотных участков дороги, работы на тротуарах, на неровных поверхностях дорожного покрытия. Влияние толщины и плотности наката на размер отделяемой фракции. Вторая серия испытаний запланирована на производственной базе „АО Томскнефть“. Условия эксплуатации там более суровые, как по длине дистанции и скорости очистки дороги, так и от воздействия более низких температур и ветровых нагрузок. Кроме того эксплуатация будет проходить на грунтовых и щебеночных дорожных покрытиях», — объяснил Алексей Васильев, кандидат технических наук, заведующий кафедрой технических дисциплин, доцент.