В московское метро поступило более 700 новых сканеров с искусственным интеллектом для досмотра
Московский метрополитен получил крупную партию современного досмотрового оборудования — около 710 комплексов, разработанных и произведённых резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» компанией «Диагностика-М». Поставка выполнена в рамках программы развития инновационных производств для городского транспорта.
Новое оборудование включает крупногабаритные сканирующие установки, оснащённые алгоритмами искусственного интеллекта. Эти системы могут анализировать содержимое объектов и с высокой точностью отличать опасные предметы от их муляжей или безопасных вещей. На всё оборудование производитель предоставляет расширенную гарантию сроком на семь лет, рассказали в пресс-службе ОЭЗ РФ.
Компания-разработчик работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва», что позволяет ей пользоваться налоговыми льготами, включая освобождение от имущественных налогов и сниженную ставку налога на прибыль. Эти меры создают условия для реализации масштабных проектов по импортозамещению и оснащению критически важной городской инфраструктуры.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0