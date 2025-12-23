В Иркутске заработало новое производство полного цикла, которое будет выпускать приводные конвейерные цепи под брендом «Стальное звено». После выхода на полную мощность предприятие планирует производить до 15 тысяч метров цепей в год.

Запуск стал возможен благодаря инвестициям в 87 млн рублей, большая часть из которых — льготный заём по программе «Проекты развития» от федерального и регионального фондов развития промышленности отметили в фонде.

«Наше предприятие 18 лет занимается поставками комплектующих к конвейерному оборудованию на российский рынок. В 2022 году после ухода с рынка зарубежных компаний мы приняли решение запустить собственное импортозамещающее производство конвейерных цепей и комплектующих к ним. Благодаря финансированию федерального и регионального фондов развития промышленности мы смогли в кратчайшие сроки закупить современное оборудование и освоить технологию производства, позволяющую выпускать высококачественные цепи мирового уровня», — прокомментировал генеральный директор ООО «Компания Белт Трейд» Дмитрий Наумов.

Производство охватывает весь цикл: здесь выпускают цепи 14 типоразмеров и все необходимые комплектующие — пластины, втулки и пальцы. Уровень локализации составляет 100%, а сырьё полностью российское.

Цепи предназначены в первую очередь для лесной, целлюлозной и деревоперерабатывающей промышленности. Среди заказчиков — крупнейшие компании отрасли, такие как «Группа ИЛИМ» и «Тернейлес». Основной регион поставок — Восточная Сибирь и Дальний Восток.