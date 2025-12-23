«Дамате» начала поставки продукции из индейки в Малайзию. Первая партия уже поступила в ведущие торговые сети страны и включает в себя целые тушки индейки под собственным брендом компании — Indilight. «Дамате» стала первым в мире поставщиком индейки в эту страну, полностью соответствующим требованиям национальных стандартов «халяль».

Торжественная церемония в честь начала продаж прошла 23 декабря в супермаркете BSC Fine Foods в г. Куала-Лумпур.

«Дамате» получила разрешение на экспорт в Малайзию в начале декабря 2025. Поставки ведутся с комплекса по производству индейки в Пензенской области. Компания первой в России внедрила малазийскую систему менеджмента «Халяль», признанную во всем мире как наиболее строгий свод требований к качеству и безопасности продукции, персоналу, религиозным практикам, процессам производства и управления на предприятии.

Кроме того, птицеводческий комплекс прошел аттестацию Россельхознадзора и Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» (МЦСиСХ) на соответствие требованиям малазийских стандартов. А завод по убою и переработке индейки «Дамате» успешно прошел серию аудитов с участием инспекторов Департамента ветеринарной службы Малайзии (DVS) и Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM) на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и стандартам «Халяль» этого государства.

По итогам аудитов было подтверждено полное соответствие продукции национальным требованиям, приняты положительные решения в отношении выхода на рынок и возможности поставок продукции.

«Дамате» планирует расширять сотрудничество с малазийскими поставщиками, в ближайших планах компании — расширение поставляемого ассортимента продукции из индейки.

Напомним, «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. На сегодняшний день компания имеет разрешения на поставки продукции в более чем 60 стран мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бенин, Ангола другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Важной составляющей конкурентного преимущества является неизменно высокое качество продукции и соответствие требованиям «Халяль».