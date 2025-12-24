MAX
Kотенко Cергей Авиация

Самолёт «Байкал» совершил первый полёт с отечественным двигателем

Лётные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» начались.

«На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолёта «Байкал», — говорится в сообщении Минпромторга.

Ранее в Росавиации сообщали, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолёт ожидается в 2026 году.

Самолёт «Байкал» рассматривается как современная замена Ан-2 («Кукурузнику») и предназначен для полётов по региональным и труднодоступным маршрутам. Воздушное судно рассчитано на 9 пассажиров, может развивать крейсерскую скорость до 300 км/ч и совершать перелёты на расстояние от 1500 до 3000 км в зависимости от загрузки.

Источник: tass.ru

Комментарии 2

  • Badassgoliath Badassgoliath24.12.25 11:51:39
    На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолёта «Байкал


       

  • Нет аватара termometrix24.12.25 12:35:53

    Обещали,что до конца года будет первый полет «Байкала» с двигателями серии ВК -сделали.Постарались максимально удовлетворить ожидания.А сколько шума поднялся до тех пор.Специалисты стараются работать с максимальной отдачей,насколько это возможно.Желаю успехов в испытательной программе и проектах! Спасибо брат за интересный пост!

    Отредактировано: termometrix~12:39 24.12.25
