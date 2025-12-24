Самолёт «Байкал» совершил первый полёт с отечественным двигателем
Лётные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» начались.
«На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолёта «Байкал», — говорится в сообщении Минпромторга.
Ранее в Росавиации сообщали, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолёт ожидается в 2026 году.
Самолёт «Байкал» рассматривается как современная замена Ан-2 («Кукурузнику») и предназначен для полётов по региональным и труднодоступным маршрутам. Воздушное судно рассчитано на 9 пассажиров, может развивать крейсерскую скорость до 300 км/ч и совершать перелёты на расстояние от 1500 до 3000 км в зависимости от загрузки.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 2