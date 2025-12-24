Группа компаний «Агротерра» открыла в Солнцевском районе Курской области предприятие по производству семян.

Мощность нового завода достигает 460 тыс. посевных единиц. На предприятии предусмотрено автоматизированное приемное отделение семян и контейнерные сушки.

Группа компаний «Агротерра» основана в 2008 году, под ее управлением находится более 200 тыс. га сельскохозяйственной земли. Группа занимается выращиванием, хранением и реализацией сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника и рапса, а также производством семенного материала.

На сегодня это самый современный в России завод по производству семян, сортовых семян и гибридов. Завод является частью научно-производственного центра, а также частью вертикально интегрированной цепочки, которая позволяет полностью подготовить семена к продаже.

У компании семь регионов присутствия, 24 хозяйства, 19 элеваторов и баз хранения, более 2300 сотрудников, 265 тысяч гектаров сельскохозяйственной техники в управлении и более миллиона тонн готовой продукции в год.

