«Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на дорогах для ГК «Автодор»
Компания «Гравитон» совместно с технологическим партнером «Интегра-С» успешно реализовали проект по поставке оборудования для системы интеллектуального видеонаблюдения транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор».
В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского оборудования, которое стало аппаратной основой для развертывания программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения. Заказчику были поставлены программно-аппаратные комплексы на базе серверов «Гравитон» С2122ИУ и персональных компьютеров «Гравитон» Д52И, предназначенных для стабильной эксплуатации в режиме 24/7 и обработки видеоданных в реальном времени.
Поставленное оборудование было интегрировано со специализированным программным обеспечением «Интегра-С», что позволило создать единую систему интеллектуального видеонаблюдения, полностью соответствующую техническим требованиям ГК «Автодор» и требованиям Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Серверные решения «Гравитон» обеспечивают стабильную работу нейросетевых алгоритмов видеоаналитики, реализующих следующие функции:
· детекция «оставленный / убранный предмет» для оперативного выявления потенциально опасных объектов,
· контроль стерильных и технологических зон с автоматическим обнаружением несанкционированного доступа,
· выявление нарушений маршрута движения, включая движение против потока или остановки транспортных средств в неположенных зонах,
· анализ нетипичных изменений в кадре, таких как расфокусировка, засветка, отворот или загрязнение камеры.
Решение обеспечивает круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, автоматизацию контроля и повышение оперативности реагирования на инциденты. Серверные решения «Гравитон» гарантируют необходимый уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости системы, а используемые программные модули «Интегра-С» обеспечивают анализ видеопотоков и централизованную визуализацию информации на базе российской интеграционной платформы «Интегра 4D-Планета Земля» — 4D-ГИС, позволяющей создавать «цифровые двойники» критически важных объектов и территорий. Платформа соответствует критериям Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969, что подтверждено соответствующими сертификатами.
«Обеспечение транспортной безопасности на федеральных трассах — задача, требующая бескомпромиссной надежности оборудования. Для ГК „Автодор“ мы предоставили решения, которые не просто заменяют импортные аналоги, но и гарантируют стабильную работу ресурсоемких алгоритмов видеоаналитики в режиме 24/7. Успешная интеграция оборудования „Гравитон“ с ПО „Интегра-С“ доказывает, что российские технологии способны эффективно защищать критическую инфраструктуру страны и решать сложнейшие задачи мониторинга дорог в реальном времени», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор компании «Гравитон».
«Успешная реализация этого проекта с компанией „Гравитон“ подтверждает, что отечественные разработки не только соответствуют, но и превосходят требования регуляторов в части интеллектуального видеоанализа. Наша платформа доказывает свою эффективность для создания безопасной цифровой среды на объектах транспортной инфраструктуры и готова к масштабированию на другие стратегические объекты государственной важности», — сообщил Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума «Интегра-С», Заслуженный изобретатель РФ.
«Внедрение современных систем видеонаблюдения является важной частью цифрового развития автодорожной сети. Реализованный проект позволяет повысить уровень контроля за дорожной обстановкой и безопасность участников движения», — прокомментировал представитель ГК «Автодор»
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0