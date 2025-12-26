Компания «Гравитон» совместно с технологическим партнером «Интегра-С» успешно реализовали проект по поставке оборудования для системы интеллектуального видеонаблюдения транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор».

В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского оборудования, которое стало аппаратной основой для развертывания программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения. Заказчику были поставлены программно-аппаратные комплексы на базе серверов «Гравитон» С2122ИУ и персональных компьютеров «Гравитон» Д52И, предназначенных для стабильной эксплуатации в режиме 24/7 и обработки видеоданных в реальном времени.

Поставленное оборудование было интегрировано со специализированным программным обеспечением «Интегра-С», что позволило создать единую систему интеллектуального видеонаблюдения, полностью соответствующую техническим требованиям ГК «Автодор» и требованиям Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Серверные решения «Гравитон» обеспечивают стабильную работу нейросетевых алгоритмов видеоаналитики, реализующих следующие функции:

· детекция «оставленный / убранный предмет» для оперативного выявления потенциально опасных объектов,

· контроль стерильных и технологических зон с автоматическим обнаружением несанкционированного доступа,

· выявление нарушений маршрута движения, включая движение против потока или остановки транспортных средств в неположенных зонах,

· анализ нетипичных изменений в кадре, таких как расфокусировка, засветка, отворот или загрязнение камеры.

Решение обеспечивает круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, автоматизацию контроля и повышение оперативности реагирования на инциденты. Серверные решения «Гравитон» гарантируют необходимый уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости системы, а используемые программные модули «Интегра-С» обеспечивают анализ видеопотоков и централизованную визуализацию информации на базе российской интеграционной платформы «Интегра 4D-Планета Земля» — 4D-ГИС, позволяющей создавать «цифровые двойники» критически важных объектов и территорий. Платформа соответствует критериям Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969, что подтверждено соответствующими сертификатами.

«Обеспечение транспортной безопасности на федеральных трассах — задача, требующая бескомпромиссной надежности оборудования. Для ГК „Автодор“ мы предоставили решения, которые не просто заменяют импортные аналоги, но и гарантируют стабильную работу ресурсоемких алгоритмов видеоаналитики в режиме 24/7. Успешная интеграция оборудования „Гравитон“ с ПО „Интегра-С“ доказывает, что российские технологии способны эффективно защищать критическую инфраструктуру страны и решать сложнейшие задачи мониторинга дорог в реальном времени», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор компании «Гравитон».

«Успешная реализация этого проекта с компанией „Гравитон“ подтверждает, что отечественные разработки не только соответствуют, но и превосходят требования регуляторов в части интеллектуального видеоанализа. Наша платформа доказывает свою эффективность для создания безопасной цифровой среды на объектах транспортной инфраструктуры и готова к масштабированию на другие стратегические объекты государственной важности», — сообщил Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума «Интегра-С», Заслуженный изобретатель РФ.

«Внедрение современных систем видеонаблюдения является важной частью цифрового развития автодорожной сети. Реализованный проект позволяет повысить уровень контроля за дорожной обстановкой и безопасность участников движения», — прокомментировал представитель ГК «Автодор»