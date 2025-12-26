После капитального ремонта в Республике Коми открылся новый хирургический центр
Он разместился на шестом этаже Усинской центральной районной больницы, став частью операционного блока стационара.
Центр рассчитан на 40 пациентов и имеет восемь резервных коек. Он состоит из двух раздельных крыльев — для чистой и гнойной хирургии, что позволяет строго соблюдать санитарные требования. Кроме того, в отделении оборудованы помещения для врачей, вспомогательные комнаты и круглосуточные посты медсестёр, рассказали в Минздраве России.
Персонал центра насчитывает 20 медицинских работников. Помимо проведения операций, здесь будут оказывать восстановительное лечение и другую необходимую помощь. Ранее в больнице уже открылись отделение гемодиализа и онкологический кабинет.
