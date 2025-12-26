MAX
Завершился второй этап модернизации Пермской судоверфи

Завершился второй этап комплексной модернизации Пермской судоверфи. Работы включали в себя улучшение производственной базы. Это реконструкция цехов и закупка нового оборудование для всех участков, чтобы существенно расширить спектр выпускаемой продукции.

Сейчас судоверфь представляет собой современное предприятие полного цикла судостроительных работ, начиная с разработки проекта и заканчивая спуском готовых судов на воду. На судоверфи ведётся строительство пассажирских судов, современных причальных комплексов, а также инновационных электросудов. Также предприятие получило возможность строить грузовые и технические суда.

Особое внимание уделяется уникальному проекту — строительству первого круизного электропарома «Байкал», спроектированного с учетом сохранения экологической безопасности озера Байкал. Корпус судна состоит из 80 стальных секций, каждая длиной около 70 м и шириной 15,5 м. Полная сборка судна запланирована на следующий год вблизи Иркутска.

Кроме того, продолжается серийное производство модульных причальных комплексов Ecostation.

На данный момент изготовлено и поставлено 24 комплекса для Москвы и других регионов. Для Пермского края уже создано шесть причалов, а в стадии разработки находится модульный причал для Осы. Конструкции рассчитаны на обслуживание как прогулочных, так и круизных судов.

Возобновление деятельности Пермской судоверфи началось в 2021 году при поддержке «Фонда развития Пермского края». Сейчас предприятие развивается за счёт партнёрства с компанией «Эмпериум».

