Аппараты «Аист-2Т» запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат».

Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.

Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Аист-2Т» и другими спутниками различного назначения успешно стартовала с космодрома Восточный.

«Аисты» разработаны и изготовлены в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Они предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Размеры каждого — 2,2×1,3×2,7 метра. Два таких аппарата смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.

Спутники «Аист-2Т» созданы на базе аппарата «Аист-2Д», который отработал на орбите почти восемь лет. Кстати, «Аист-2Д» стал участником самой первой пусковой кампании с космодрома Восточный: был запущен и выведен на орбиту 28 апреля 2016 года. Он более чем в два раза превысил отпущенный ему создателями срок активной жизни. Площадь территории земной поверхности, отснятой «предшественником», составила более 93 миллионов квадратных километров!

Информация с «Аиста-2Д» помогала в решении самых насущных задач. Мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, природных пожаров и вулканической активности, контроль наводнений, обнаружение мест незаконных добычи полезных ископаемых и размещения свалок, а также многое-многое другое.

Что отличает «новичков»? Спутники «Аист-2Т» оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки. Они имеют более долгий срок службы, а также быстрее передают информацию. Вот конкретные цифры. Срок активного существования у «Аиста-2Д» — не менее трех лет, у «Аиста-2Т» — не менее пяти лет. Скорость радиолинии сброса целевой информации у «Аиста-2Д» — 150 Мбит/с, у «Аиста-2Т» — 1600 Мбит/с. И новые спутники будут работать в паре именно для повышения точности данных.

Вместе с аппаратами «Аист-2Т» на орбиту отправились малые студенческие спутники формата «кубсат» по программе «УниверСат». Поясним, что такое кубсат (англ. CubeSat). Это формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса. Габариты базового спутника формата 1U — 10×10×10 см. Масса — не более 1,33 кг. Кстати, стандарт «кубсатов» был разработан в 1999 году Калифорнийским политехническим и Стэнфордским университетами, чтобы упростить создание сверхмалых спутников.

Как подчеркивают эксперты, миниатюрные и экономичные спутники открыли космос для молодежи, мечтающей о карьере в космической отрасли. Для студентов «кубики» — уникальная возможность еще в учебном заведении проследить весь цикл создания беспилотного космического аппарата и принять участие в его разработке. Свыше двадцати таких спутников-«малышек» уже представляют данные в интересах «Роскосмоса».

Нынешний пуск — пятый в истории образовательной программы, стартовавшей в 2019 году. В «пакете» объединились разработки сразу нескольких российских вузов. Так, в числе улетевших аппаратов — «Хорс» № 5 МГТУ имени Баумана, «Владивосток 2» Дальневосточного федерального университета, «МорСат 1» Амурского госуниверситета и МАИ… Они пропишутся на низких околоземных орбитах и будут наблюдать за климатическими изменениями, параметрами «космической погоды», включая состояние околоземной среды и влияние солнечной активности. Миссия аппаратов носит не только учебный, но и прикладной научный характер. Например, спутник «МорСат-1» несет на борту уникальный прибор «Меридиан-Амур», разработанный студентами АмГУ для изучения загрязнения внутренних поверхностей космических аппаратов в условиях реального полета.