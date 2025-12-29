В рамках масштабной модернизации: Коломенский завод ввёл в строй новый испытательный стенд
На Коломенском заводе (в составе компании «ТМХ-Энергетические решения») запущен новый испытательный комплекс для дизель-дизельных агрегатов. Стенд позволит повысить пропускную способность испытательных мощностей предприятия и обеспечить выполнение текущих и перспективных контрактов.
Коломенский завод специализируется на выпуске среднеоборотных двигателей для локомотивов, судов, объектов энергетики и карьерной техники. Предприятие производит как дизельные, так и многотопливные модели, способные работать на сжиженном газе, сырой нефти и попутном газе.
С 2018 года на заводе ведётся активная модернизация и локализация ключевых компонентов. В 2023 году инвестиционный проект предприятия получил федеральную поддержку. До 2027 года на развитие производства, локализацию и создание новых модификаций двигателей планируется направить более 26 миллиардов рублей за счёт собственных средств и целевых займов Фонда развития промышленности, уточнили в ТМХ.
