Вологда получила 24 новых городских автобуса НЕФАЗ от «КАМАЗа»
Поставщик — официальный дилер «КАМАЗа» — передал городу 24 машины: 23 автобуса модели НЕФАЗ-5299-40-52 и одну машину НЕФАЗ-5299-30-52.
Техника приобретена в рамках программы обновления городского транспорта на условиях льготного лизинга через ГТЛК. Автобусы поступили в распоряжение трёх местных перевозчиков. Интересно, что у одного из них — АО «ПАТП № 1» — уже есть опыт работы с похожей техникой: в прошлом году предприятие закупило 31 газовый автобус НЕФАЗ.
Новые автобусы окрашены в соответствии с единым дизайн-кодом Вологды. Модель НЕФАЗ-5299-40-52 является полностью низкопольной, что делает её доступной для маломобильных пассажиров. Салон рассчитан на 111 человек, включая 29 сидячих мест и одно специальное место. Автобусы оборудованы современными системами для комфорта пассажиров: конвекторами, светодиодными табло и автоматическим голосовым оповещением об остановках.
